«Ни о чём не жалею». Почему российский вратарь Хайкин задержался в Англии лишь на 2 месяца

Российский голкипер Никита Хайкин вернулся в норвежский «Будё-Глимт». Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение заключено до 2026 года. 27-летний вратарь покинул клуб только в конце января, перейдя в английский «Бристоль Сити», но за два месяца не провёл за него ни одной встречи. Разбираемся, почему Хайкин так и не дебютировал в Чемпионшипе и по каким причинам вернулся в Норвегию.

Россиянин – один из факторов успеха «Будё-Глимт» в последние годы. Хайкин пришёл в 2019-м и помог клубу выиграть два первых чемпионских титула в истории (2020, 2021), а также выйти в четвертьфинал Лиги конференций — 2021/2022, где команда уступила будущему победителю – «Роме». В общей сложности голкипер провёл за «Будё» 121 матч за три года, 42 из них – «на ноль». Зимой 2023-го у Никиты появилась возможность вернуться в Англию. Дело в том, что в начале 2010-х он тренировался в молодёжных системах «Челси», «Портсмута» и «Рединга».

У Никиты вообще интересная судьба: он родился в Израиле, а в юношеские годы успел потренироваться в Англии (у него, кстати, есть и местный паспорт, так что там никаких проблем с гражданством РФ не было) Португалии и России. Затем провёл пару лет в израильской лиге, выступая за «Бней-Иегуду» и «Хапоэль» Кфар-Сава, после чего перебрался в «Будё». И в январе 2023-го в статусе свободного агента подписал контракт с «Бристоль Сити».

Никита Хайкин экс-голкипер «Бристоль Сити» «Вернуться в Англию всегда было моей мечтой, и я очень рад быть здесь. Мне понравилось, что я увидел в Бристоле – инфраструктура клуба на уровне. С нетерпением жду возможности бросить себе вызов, играя в очень конкурентоспособной лиге. Хочу выложиться в «Бристоль Сити» на 100%».

Руководство рассчитывало, что Хайкин заменит ушедшего в «Вулверхэмптон» Даниела Бентли и составит конкуренцию основному вратарю – Максу О’Лири. Но главный тренер Найджел Пирсон (ранее работавший в «Лестере») предпочёл не менять первого номера. А «Бристоль Сити» после прихода Хайкина показывал неплохие результаты: с 25 января команда провела 10 матчей, одержав четыре победы, три раза сыграв вничью и трижды уступив. Клуб закрепился в середине таблицы Чемпионшипа. А Хайкин так и не провёл ни минуты на поле, хотя тренер вратарей, по нашей информации, отмечал, что россиянин ему нужен.

В конце марта завершилась первая часть краткосрочного контракта голкипера с «Бристолем» (по словам наших источников, она действовавала до 25 марта). И тут на Хайкина вышел бывший клуб – «Будё-Глимт». По нашей информации, в клубе предложили Никите улучшенные условия в сравнении с «Бристолем» и прошлым соглашением россиянина с норвежцами. Сказалось и отсутствие игровой практики – серьёзная проблема, Никита не выходил на поле с ноября 2022 года. Отметим, что голкипер перешёл в клуб в статусе свободного агента — никаких проблем с регистрацией возникнуть не должно.

В Норвегию Хайкин едет не только благодаря любви болельщиков (некоторые даже называют его легендой), но и за игрой на высоком уровне и еврокубками. Плюс ко всему через пару трансферных окон россиянин в теории может попробовать свои силы в топ-лиге – амбиции у Хайкина не пропали. «Будё» и сам заинтересован в том, чтобы в дальнейшем продать вратаря за солидную сумму. Так что возвращение Никиты – классическая ситуация win-win.

Никита Хайкин в «Будё-Глимт» Фото: Marcio Machado/Getty Images

В «Бристоль Сити» болельщики с пониманием отнеслись к уходу вратаря. Он написал прощальное письмо, в котором поблагодарил клуб.

«Дорогие «зарянки» (прозвище «Бристоля». – Прим. «Чемпионата»). Я благодарен за возможность стать частью такого замечательного клуба. К сожалению, у меня не было возможности выйти на поле, но я ни о чём не жалею. Я выкладывался на тренировках каждый день и знаю, что вырос как вратарь и как человек за время, проведённое здесь. Но самое важное для меня – играть в футбол, поэтому решил покинуть «Бристоль Сити». Хочу искренне поблагодарить всех людей в клубе за то, что встретили меня с распростёртыми объятиями и помогли ощущать себя как дома в то короткое время, что я провёл здесь.

Тренеры, персонал и товарищи по команде оказали мне невероятную поддержку, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые останутся от времени, проведённого здесь. Также огромное спасибо всем болельщикам, оказавшим мне поддержку во время моего пребывания здесь. Я всегда буду вспоминать своё время в «Бристоле» с любовью. Ваш, Никита».

Фанаты отметили, что Хайкин попрощался с клубом лучше, чем некоторые футболисты, игравшие за команду годами.

Никита Хайкин в сборной России Фото: Михаил Шапаев/РФС

На ситуацию с возвращением Никиты в «Будё» повлияло и общение с тренером вратарей сборной России Виталием Кафановым. На недавнем брифинге с прессой специалист отметил, что Хайкина не вызывают в национальную команду не только из-за логистических проблем, но и из-за отсутствия игровой практики. Однако Кафанов находится в постоянном диалоге с Никитой. После возвращения в «Будё» Хайкин сможет рассчитывать на включение в состав сборной России уже на следующие сборы.