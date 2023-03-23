Италия — Англия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 23 марта, состоится матч 1-го тура группы С квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Италии примет Англию. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия начнёт розыгрыш турнира на правах чемпиона Европы. Напомним, в 2021 году подопечные Роберто Манчини завоевали заветный титул, обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 в серии пенальти). С тех пор команда пропустила розыгрыш чемпионата мира в Катаре, уступив Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыковых матчей. В турнире Лиги наций Италия пробилась в «Финал четырёх», где 15 июня им предстоит сыграть в полуфинале с Испанией.

Англия является обладателем второго места Евро-2020, где они проиграли итальянцам. После этого команда Гарета Саутгейта выступила на чемпионате мира в Катаре, где вылетела на стадии 1/4 финала, уступив Франции (0:2). В Лиге наций команда «трёх львов» заняла четвёртое место группы 3, в результате чего покинула элитный дивизион турнира, вылетев в Лигу В.