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Италия — Англия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск

Италия — Англия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 23 марта, состоится матч 1-го тура группы С квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Италии примет Англию. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 1-й тур
23 марта 2023, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Италия начнёт розыгрыш турнира на правах чемпиона Европы. Напомним, в 2021 году подопечные Роберто Манчини завоевали заветный титул, обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 в серии пенальти). С тех пор команда пропустила розыгрыш чемпионата мира в Катаре, уступив Северной Македонии (0:1) в полуфинале стыковых матчей. В турнире Лиги наций Италия пробилась в «Финал четырёх», где 15 июня им предстоит сыграть в полуфинале с Испанией.

Англия является обладателем второго места Евро-2020, где они проиграли итальянцам. После этого команда Гарета Саутгейта выступила на чемпионате мира в Катаре, где вылетела на стадии 1/4 финала, уступив Франции (0:2). В Лиге наций команда «трёх львов» заняла четвёртое место группы 3, в результате чего покинула элитный дивизион турнира, вылетев в Лигу В.

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