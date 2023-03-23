Быстров: молодые воспитанники «Зенита» должны получать свой шанс

Бывший российский футболист Владимир Быстров оценил трансферную политику петербургского «Зенита», игроком которого он в одно время являлся.

«Все партнёры, с которыми я играл — очень сильные. Не хочу никого обижать. Я не вхожу в руководство «Зенита», поэтому сколько легионеров — решать им. Но молодые воспитанники, конечно же, тоже должны подтягиваться и получать свой шанс на футбольном поле», — написал Быстров в своём телеграм-канале.

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин предоставил гражданство России бразильским футболистам сине-бело-голубых Малкому и Клаудиньо. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.

Малком, Клаудиньо и Мантуан посетили зоопарк в Дубае: