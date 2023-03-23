Быстров: молодые воспитанники «Зенита» должны получать свой шанс
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Бывший российский футболист Владимир Быстров оценил трансферную политику петербургского «Зенита», игроком которого он в одно время являлся.
«Все партнёры, с которыми я играл — очень сильные. Не хочу никого обижать. Я не вхожу в руководство «Зенита», поэтому сколько легионеров — решать им. Но молодые воспитанники, конечно же, тоже должны подтягиваться и получать свой шанс на футбольном поле», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин предоставил гражданство России бразильским футболистам сине-бело-голубых Малкому и Клаудиньо. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.
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