Александр Тарханов назвал фейком информацию о 92 подозрительных матчах в России за год

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов отреагировал на новость о том, что за 2022 год в России прошло 92 подозрительных матча, которые могли носить договорной характер.

«Не верю, что в России выявлено 92 подозрительных матча за год. А как они могут определить? Это ведь сложная вещь. Я даже не верю, что в Бразилии есть договорные матчи. Думаю, что раньше были такие матчи, но сейчас уже лет десять их нет — если не больше.

Я сам был участником по раскрытию договорных матчей. Мы не могли ничего раскрыть. Смотришь матч, и непохоже. Хотя есть информация, что это договорной матч. Поэтому это какой-то фейк», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.