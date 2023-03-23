РФС вёл переговоры об организации товарищеского матча сборных России и Китая

Генеральный директор РФС Максим Митрофанов рассказал, что в организации вели переговоры с Китаем о проведении товарищеского матча между российской и китайской национальными командами, однако договорённость не была достигнута из-за нежелания азиатской стороны.
«Мы вели переговоры. Везде разные ситуации. Где-то меняются тренеры, как в варианте с Китаем: они пока не готовы, не хотят играть ни с кем. Где-то далеко ехать и не очень высокие рейтинги, поэтому, когда можно сыграть с одной из сильнейших стран относительно текущих условий и с комфортным коротким перелётом, почему нет? Не вижу ни одной причины отказываться от этой игры», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».
Отметим, что сборная России не имеет права принимать участие в официальных международных матчах по решению ФИФА и УЕФА. В марте российская национальная команда проведёт игру с Ираком в Санкт-Петербурге 26 марта.
- 23 марта 2023
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