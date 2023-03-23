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Иран — Россия: хозяева сравняли счёт в начале второго тайма

Иран — Россия: хозяева сравняли счёт в начале второго тайма
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Сегодня, 23 марта, в товарищеском матче встречаются национальные команды Ирана и России. Игра проходит на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран).

На 47-й минуте Мехди Тареми реализовал пенальти и восстановил равенство на табло — 1:1. Матвей Сафонов, пытался угадать направление удара и в последний момент упал вправо, а форвард подрезал мяч прямо по центру, тот пролетел рядом с ногой голкипера.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи сборных Ирана и России.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
23 марта 2023, четверг. 20:00 МСК
Иран
Окончен
1 : 1
Россия
0:1 Миранчук – 28'   1:1 Тареми – 47'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для российской национальной команды матч с Ираном стал первым в 2023 году. В последний раз сборная выходила на поле в игре с Узбекистаном (0:0) 20 ноября 2022 года. 17 ноября сборная России встречалась с Таджикистаном (0:0), а 24 сентября провела матч с Кыргызстаном (2:1).

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