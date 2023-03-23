Иран — Россия: хозяева сравняли счёт в начале второго тайма
Поделиться
Сегодня, 23 марта, в товарищеском матче встречаются национальные команды Ирана и России. Игра проходит на стадионе «Азади» в Тегеране (Иран).
На 47-й минуте Мехди Тареми реализовал пенальти и восстановил равенство на табло — 1:1. Матвей Сафонов, пытался угадать направление удара и в последний момент упал вправо, а форвард подрезал мяч прямо по центру, тот пролетел рядом с ногой голкипера.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи сборных Ирана и России.
Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
23 марта 2023, четверг. 20:00 МСК
Иран
Окончен
1 : 1
Россия
0:1 Миранчук – 28' 1:1 Тареми – 47'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Для российской национальной команды матч с Ираном стал первым в 2023 году. В последний раз сборная выходила на поле в игре с Узбекистаном (0:0) 20 ноября 2022 года. 17 ноября сборная России встречалась с Таджикистаном (0:0), а 24 сентября провела матч с Кыргызстаном (2:1).
Материалы по теме
Комментарии
- 23 марта 2023
-
22:28
-
22:17
-
22:16
-
22:12
-
22:08
-
22:07
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:47
-
21:43
-
21:31
-
21:28
-
21:27
-
21:24
-
21:20
-
21:16
-
21:15
-
21:08
-
21:08
-
21:00
-
20:58
-
20:51
-
20:29
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:13
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:51
-
19:45
-
19:35
Партнерский контент