Дмитрий Чистяков: товарищеский матч «Зенита» с «Фенербахче» напомнил мне Лигу чемпионов

Футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от товарищеской благотворительной встречи с турецким «Фенербахче» (2:2), который прошёл в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

«Обалденная атмосфера! Эта игра чуть-чуть напомнила мне игру в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Народ хорошо болел на протяжении всей игры, ещё хочется отметить качество газона. Считаю, что отличный спарринг-матч получился. Где-то у нас не получалось играть в свою игру, где-то получалось. В целом мы хорошо сыграли, результат закономерный!

Матч, конечно же, нёс дружественный характер. Но мы все договорились друг с другом играть исключительно на победу. Мы все понимали, что это наш шанс проявить себя, многие ребята не получают достаточного игрового времени.

Поэтому нужно было сыграть на максимум, ни в коем случае нельзя было убирать ноги или не добегать где-то. Играли этот матч как любой официальный», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.