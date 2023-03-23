Семак: пообщались с Оздоевым, он привёз турецкие сладости. Невероятной души человек

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал как команда справляется в отсутствие Вильмара Барриоса, а также ответил на вопрос, удалось ли в Турции пообщаться с бывшим игроком сине-бело-голубых Магомедом Оздоевым.

«В отсутствие Барриоса приходится искать определённые решения. Мы смотрим многих игроков на этой позиции. Есть какие-то положительные моменты, но и отрицательные тоже присутствуют. Это ситуация, с которой приходится справляться. На то я и тренер, мне нужно найти оптимальное решение и выход из ситуации.

Да, нам удалось вчера пообщаться с Оздоевым. Мага — невероятный человек, огромной души и щедрости. Вчера он привёз всем подарки, турецкие сладости. Были рады увидеться с ним. Счастлив, что у него всё здесь хорошо, удачно складывается», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.