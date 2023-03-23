«Диего в гробу». В Италии ищут болельщика сборной Англии, оскорбившего Марадону. Фото

В итальянском Неаполе болельщики местного «Наполи» и сборной Италии разыскивают фаната национальной команды Англии, который выложил в социальных сетях фотографию с оскорблением легендарного аргентинского нападающего неаполитанцев Диего Марадоны. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Генри Винтер.
Фото: Социальные сети
Болельщик сборной Англии, чьё имя остаётся неизвестным, выложил в социальных сетях фотографию с флагом английской команды, на котором написано: «Диего в гробу». Снимок быстро разошёлся по социальным сетям и вызвал бурную реакцию среди жителей Неаполя, где сегодня, 23 марта, состоится матч квалификации Евро-2024 между сборными Италии и Англии.
По информации источника, английские фанаты, которые садятся в автобусы в Неаполе, должны держать перед собой удостоверения личности. Некоторые автобусы останавливались и обыскивались итальянскими болельщиками. Некоторые из машин сопровождались полицией.
Отметим, что матч Англии и Италии пройдёт на стадионе, названном в честь Диего Марадоны, который играл за «Наполи» с 1984 по 1991 год.
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