Италия — Англия: Деклан Райс открыл счёт на 13-й минуте

Сегодня, 23 марта, проходит матч 1-го тура группы С квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сборная Италии принимает Англию. Встреча проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток главного арбитра Срджана Йовановича прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 13-й минуте сборная Англии исполняла угловой удар. После серии рикошетов в штрафной мяч оказался у Деклана Райса, который низом отправил мяч в сетку ворот — 1:0.
Италия является действующим чемпионом Европы по футболу. Напомним, в 2021 году подопечные Роберто Манчини завоевали титул, обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 в серии пенальти). В квартете С, помимо Англии и Италии, также присутствуют сборные Украины, Северной Македонии и Мальты.
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