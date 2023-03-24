Участников драки на матче «Фенербахче» с «Зенитом» решили не арестовывать

Генеральное консульство России в Стамбуле рассказали о мерах органов правопорядка по отношению к фанатам, устроившим драку во время сегодняшнего товарищеского матча «Фенербахче» и «Зенита». Сотрудники консульства сообщили, что удалось разрешить инцидент без арестов, сообщает «Спорт-экспресс».

«23 марта с.г. в ходе благотворительного товарищеского футбольного матча между командами «Зенит» и «Фенербахче» в г. Стамбуле возник ряд конфликтов между фанатами играющих команд. Турецкими органами правопорядка были предприняты меры по их урегулированию и обеспечению дальнейшего спокойного хода матча.

По информации, предоставленной полицией, такая мера пресечения как взятие под стражу к конфликтовавшим не применялась. Сотрудники ограничились профилактическими беседами с активными участниками конфликтных ситуаций, после чего они были отпущены. По имеющимся данным, задержанных нет», — сообщили в организации.

Товарищеский матч закончился со счётом 2:2. За петербуржцев отличились Малком и Клаудиньо.