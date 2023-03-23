«Мы и «Зенит» — друзья». «Фенербахче» — о ситуации с болельщиками российской команды

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал ситуацию с российскими болельщиками во время товарищеского матча с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2). Представитель стамбульского клуба подтвердил наличие инцидента, однако заявил о хороших отношениях между командами.
«Был небольшой инцидент, но уже всё хорошо. «Зенит» и «Фенербахче» друзья. Сегодня был хороший день для товарищеского матча», — приводит слова Баки «Спорт-экспресс».
Ранее стало известно, что полицейские вывели российских болельщиков со стадиона во время матча. Позднее «Зенит» заявил, что фанатов сине-бело-голубых вели через трибуны с активными болельщиками «Фенербахче», из-за чего и началась стычка. В итоге люди, поддерживающие российскую команду, смотрели матч с гостевой трибуны.
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