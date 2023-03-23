Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы и «Зенит» — друзья». «Фенербахче» — о ситуации с болельщиками российской команды

«Мы и «Зенит» — друзья». «Фенербахче» — о ситуации с болельщиками российской команды
Аудио-версия:
Комментарии

Член совета директоров турецкого «Фенербахче» Салахаттин Баки прокомментировал ситуацию с российскими болельщиками во время товарищеского матча с санкт-петербургским «Зенитом» (2:2). Представитель стамбульского клуба подтвердил наличие инцидента, однако заявил о хороших отношениях между командами.

«Был небольшой инцидент, но уже всё хорошо. «Зенит» и «Фенербахче» друзья. Сегодня был хороший день для товарищеского матча», — приводит слова Баки «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что полицейские вывели российских болельщиков со стадиона во время матча. Позднее «Зенит» заявил, что фанатов сине-бело-голубых вели через трибуны с активными болельщиками «Фенербахче», из-за чего и началась стычка. В итоге люди, поддерживающие российскую команду, смотрели матч с гостевой трибуны.

Материалы по теме
Источник: на матче «Зенита» с «Фенербахче» были задержаны несколько российских фанатов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023