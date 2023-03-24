Девушка Роналду: Криштиану — замечательный отец и муж, мне повезло, что он выбрал меня

Испанская модель Джорджина Родригес, жена португальского футболиста Криштиану Роналду, высказалась о семейной жизни с португальским футболистом.

«Он прекрасный отец. Он замечательный муж и брат. Часто, когда мы ужинаем дома, я думаю о том, как мне повезло, что он выбрал именно меня для создания этой прекрасной семьи. Я счастлива», — приводит слова Джорджины Родригес AS.

Напомним, Криштиану Роналду в конце декабря 2022 года перешёл в «Аль-Наср». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив девять голов.

Накануне Роналду отметился дублем за сборную Португалии в ворота команды Люксембурга, став первым игроком в истории, забившим 100 голов за сборную.