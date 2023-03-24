Девушка Роналду: Криштиану — замечательный отец и муж, мне повезло, что он выбрал меня

Испанская модель Джорджина Родригес, жена португальского футболиста Криштиану Роналду, высказалась о семейной жизни с португальским футболистом.
«Он прекрасный отец. Он замечательный муж и брат. Часто, когда мы ужинаем дома, я думаю о том, как мне повезло, что он выбрал именно меня для создания этой прекрасной семьи. Я счастлива», — приводит слова Джорджины Родригес AS.
Напомним, Криштиану Роналду в конце декабря 2022 года перешёл в «Аль-Наср». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив девять голов.
Накануне Роналду отметился дублем за сборную Португалии в ворота команды Люксембурга, став первым игроком в истории, забившим 100 голов за сборную.
- 24 марта 2023
-
02:46
-
02:26
-
01:46
-
01:46
-
01:36
-
01:22
-
00:51
-
00:41
-
00:40
-
00:28
-
00:20
-
00:15
-
00:14
-
00:14
-
00:04
-
00:01
- 23 марта 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:36
-
23:31
-
23:24
-
23:23
-
23:18
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:58
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:28
-
22:17
-
22:16
-
22:12
-
22:08