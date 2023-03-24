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Гол Лионеля Месси помог сборной Аргентины переиграть Панаму

Гол Лионеля Месси помог сборной Аргентины переиграть Панаму
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Сегодня, 24 марта, сборные Аргентины и Панамы встретились между собой в рамках товарищеского матча. Хозяева встречи одержали победу в этом матче со счётом 2:0.

В первом тайме команды друг другу голов не забили. А вот во втором отрезке игры аргегтинцы отличились дважды. Сначала на 78-й минуте полузащитник «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмада открыл счёт голам после передачи бывшего полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. А на 89-й минуте удвоил преимущество и установил итоговый счёт на табло нападающий «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси.

Лионель Месси вызывается в сборную Аргентины с 2005 года и является её лучшим бомбардиром. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре, будучи капитаном. Месси был признан лучшим игроком катарского ЧМ.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
24 марта 2023, пятница. 02:35 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Панама
1:0 Альмада – 78'   2:0 Месси – 89'
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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