Гол Лионеля Месси помог сборной Аргентины переиграть Панаму

Сегодня, 24 марта, сборные Аргентины и Панамы встретились между собой в рамках товарищеского матча. Хозяева встречи одержали победу в этом матче со счётом 2:0.
В первом тайме команды друг другу голов не забили. А вот во втором отрезке игры аргегтинцы отличились дважды. Сначала на 78-й минуте полузащитник «Атланты Юнайтед» Тьяго Альмада открыл счёт голам после передачи бывшего полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса. А на 89-й минуте удвоил преимущество и установил итоговый счёт на табло нападающий «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси.
Лионель Месси вызывается в сборную Аргентины с 2005 года и является её лучшим бомбардиром. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре, будучи капитаном. Месси был признан лучшим игроком катарского ЧМ.
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