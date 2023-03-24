Агуэро: Месси должен вернуться в «Барселону» и завершить там карьеру. Это его дом

Бывший нападающий сборной Аргентины и «Барселоны» Серхио Агуэро заявил, что его друг и соотечественник форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси должен вернуться в каталонский клуб и завершить в нём карьеру.

«Мне кажется, что шансы на то, что Лео Месси вернётся в «Барселону», составляют 50%. Я думаю, что Лео должен завершить карьеру в «Барселоне». Это его дом, он должен сделать это здесь. Лапорта (президент «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») должен сделать всё, чтобы вернуть Лео», — сказал Агуэро во время прямой трансляции на Twitch-канале Kings League.

35-летний Месси сыграл за «Барселону» 778 матчей, в которых отметился 672 забитыми мячами и 303 результативными передачами. Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.

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