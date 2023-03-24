Малком в социальных сетях опубликовал пост с надписью: «Следующая остановка — Париж»
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Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком в своих социальных сетях опубликовал пост, в котором показал, как находится в самолёте, который летит в столицу Франции Париж.
Фото: Социальные сети Малкома
Малком подписал свой пост: «Следующая остановка — Париж». Отметим, что во французских СМИ некоторое время назад появилась информация о том, что к бразильскому нападающему «Зенита» сохраняет интерес «ПСЖ», который пытался приобрести игрока прошедшей зимой.
Неизвестно, что имел в виду Малком, публикуя данный пост. «Зенит» вчера, 23 марта, провёл товарищеский матч с турецким «Фенербахче» в Стамбуле (2:2). Бразилец принимал участие в игре и отметился забитым мячом. Следующий матч у «Зенита» 1 апреля в Санкт-Петербурге с «Уралом».
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