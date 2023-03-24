Малком в социальных сетях опубликовал пост с надписью: «Следующая остановка — Париж»

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком в своих социальных сетях опубликовал пост, в котором показал, как находится в самолёте, который летит в столицу Франции Париж.

Фото: Социальные сети Малкома

Малком подписал свой пост: «Следующая остановка — Париж». Отметим, что во французских СМИ некоторое время назад появилась информация о том, что к бразильскому нападающему «Зенита» сохраняет интерес «ПСЖ», который пытался приобрести игрока прошедшей зимой.

Неизвестно, что имел в виду Малком, публикуя данный пост. «Зенит» вчера, 23 марта, провёл товарищеский матч с турецким «Фенербахче» в Стамбуле (2:2). Бразилец принимал участие в игре и отметился забитым мячом. Следующий матч у «Зенита» 1 апреля в Санкт-Петербурге с «Уралом».