Валерий Кечинов: Иран выглядел лучше сборной России. Игра оставляет желать лучшего

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями от товарищеского матча сборных Ирана и России. Напомним, игра проходила вчера, 23 марта, в Тегеране и завершилась со счётом 1:1.
«Я не сильно разочарован результатом матча с Ираном, больше разочаровала сама игра сборной. Хотелось увидеть более зрелищную и атакующую игру. Вчера игра оставляла желать лучшего. Иран выглядел лучше нашей сборной, поэтому ничейный результат по такой игре для нас вполне нормальный. Могли и проиграть, если бы не Сафонов.
Команде не хватало грамотных взаимодействий. Только за счёт индивидуальных действий Зиньковского в первом тайме была какая-то опасность. А в плане коллективной игры нашим игрокам не хватало взаимопонимания, наигранных комбинаций», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.
- 24 марта 2023
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