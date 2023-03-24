Хиддинк: Аршавин — один из самых одарённых футболистов, которых я видел

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о возможности появления в российском футболе игрока, который был бы талантливее экс-полузащитника санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина. Нидерландский специалист назвал россиянина одним из лучших футболистов, с которым когда-либо работал.

«Не знаю, появится ли когда-нибудь в России игрок талантливее Аршавина. Андрей — один из самых одарённых футболистов, которых я видел», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».

Андрей Аршавин выигрывал в составе «Зенита» Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году, а также завоёвывал бронзу чемпионата Европы того же года, будучи одним из лидеров сборной России под руководством Хиддинка.