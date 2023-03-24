Глебов: футболисты Ирана знают, как надо играть. Не зря на чемпионат мира ездили

Полузащитник сборной России Данил Глебов подвёл итоги товарищеского матча с Ираном (1:1), отметив высокий класс соперников. Футболист отметил, что иранцы не просто так ездили на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Хорошая игра, хороший соперник. Я думаю, что команда у них поопытнее, чем у нас. Недавно на чемпионат мира они ездили.

Пока мы не так много официальных игр играли. Конечно, Иран выше классом, чем наши предыдущие соперники. Быстрые, резкие футболисты, знают, как надо играть. Не зря на чемпионат мира ездили.

Забили мы гол, начали больше думать о результате. Но получилось так, что раз-два-три ошиблись и стало тяжело выходить из-под прессинга.

Выходим из-под прессинга по-ростовски? Ну понятно, что ошибки будут, но надо играть в футбол. Надо тренировать взаимопонимание», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Сборная Ирана не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира 2022 года из группы с Англией, США и Уэльсом.