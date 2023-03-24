Александр Бородюк: хочется, чтобы сборная России научилась играть на результат

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о товарищеском матче национальной команды с Ираном (1:1).
«Если говорить по игре, конечно, много проблем. Проблемы в сыгранности команды. Матч с таким соперником показывает, на каком уровне должен проходить товарищеский матч. Мне хотелось бы, чтобы национальная сборная научилась играть на результат. Многие говорят, что результат неважен. Результат важен! У команды вырабатывается менталитет. Вчера наша сборная уступала в единоборствах и в физическом плане. В этом плане тоже предстоит много работы. Нужно гораздо быстрее думать на футбольном поле. Такие матчи показывают, где есть проблемы. Тренерский штаб будет анализировать и делать выводы. Иран — соперник неплохой.
Наши футболисты старались. Было видно желание. Но по определённым футбольным компонентам уступали. Когда уровень сопротивления другой, то видны проблемы. Такие матчи нам необходимы — виден потенциал игроков, которые приглашаются в сборную. Не нужно говорить, что результат неважен. В товарищеских матчах важен и результат, и игра. Мотивация в матчах за национальную сборную должна быть запредельной! Мы долгое время не играем на таком уровне — нам необходимо договариваться с такими соперниками и играть, чтобы увидеть потенциал нашей сборной. Результат 1:1 можно назвать нормальным. Но с точки зрения игры предстоит ещё много работы. Когда ты выходишь играть любой матч за сборную, это очень важно», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 24 марта 2023
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