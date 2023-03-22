Клубу РПЛ присудили техническое поражение! В чемпионате сразу появилась ещё одна интрига

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение, связанное со скандалом в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Торпедо». Встреча завершилась вничью (1:1), но на результат повлиял протест москвичей. Дело в том, что полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов должен был пропускать матч с «Торпедо» из-за перебора жёлтых карточек, но он вышел в стартовом составе. Начало сезона-2022/2023 19-летний игрок провёл в «Зените». Там он сыграл один матч за основной состав и провёл две игры за «Зенит-2» во Второй лиге, где во встречах с «Зорким» и «Электроном» заработал по жёлтой карточке. «Торпедо» после матча уведомило о подаче протеста по случаю грубого несоблюдения регламента.
КДК по закону встал на сторону «Торпедо»
Сегодня, 22 марта, «КДК РФС удовлетворил протест «Торпедо» и аннулировал результат матча Мир РПЛ «Пари НН» – «Торпедо». Команде из Нижнего Новгорода присуждено поражение со счётом 0:3. Причиной протеста стало участие в матче дисквалифицированного Ярослава Михайлова, который не имел права быть в заявке этой встречи».
8 сентября Михайлов перешёл в «Пари Нижний Новгород» из «Зенита» на правах аренды до конца сезона. Он получил жёлтые карточки в игре со «Спартаком» в 11-м туре и с «Ростовом» в 19-м туре. Напомним, во Второй лиге предупреждения футболисту вынесли в матчах с «Зорким» и «Электроном».
Ярослав Михайлов в матче с «Торпедо»
Фото: fcnn.ru
В регламенте РПЛ, в пункте №19 «Дисциплинарные санкции» приводится трактовка, наиболее подходящая под случай Ярослава Михайлова: «При переходе в текущем сезоне футболиста, участвовавшего за один клуб в матчах чемпионата и первенства Первой лиги ФНЛ (или за один клуб в матчах чемпионата и первенства Второй лиги ФНЛ), нереализованные санкции в виде дисквалификаций на матчи, а также предупреждения, полученные в указанных соревнованиях, учитываются следующим образом:
– если новый клуб, в который переходит такой футболист, не участвует отдельной командой в первенстве Первой лиги ФНЛ (или первенстве Второй лиги ФНЛ), то нереализованные ранее санкции в виде дисквалификаций и предупреждения суммируются. При этом если в результате такого сложения суммарное число предупреждений будет равно или больше количества предупреждений, влекущего автоматическую дисквалификацию, то указанный футболист должен пропустить первый матч за команду нового клуба, а число предупреждений сверх указанного количества будет учитываться далее для возможного применения очередной автоматической дисквалификации».
Кто отвечает за отслеживание карточек футболистов?
В РПЛ существует электронный протокол. Его суть в том, что клуб просто не сможет заявить игрока на матч, если он должен пропустить игру из-за дисквалификации. Представители команд, добавляя футболиста через систему, получают отрицательный ответ на участие такого человека в предстоящей игре, после чего проверяют информацию.
Но как тогда произошёл казус, связанный с футболистом «Пари НН»? На вопрос ответила РПЛ: «Электронная система управления соревнованиями РПЛ в автоматическом режиме не учитывает карточки, полученные в других турнирах, и не может блокировать заявку игрока, как это происходит в иных случаях.
В соответствии с пунктом 5.9.2 регламента РПЛ, ответственность за внесение в систему информации о дисциплинарных наказаниях лежит на клубах РПЛ. Однако о предупреждениях Михайлова во Второй лиге администрация «Пари НН» лигу не проинформировала. Таким образом, в случае подачи протеста инцидент может быть рассмотрен КДК РФС».
КДК по закону встал на сторону «Торпедо»
Фото: fcnn.ru
«Пари НН» понадеялся на электронный протокол РПЛ, при этом лигу не уведомил о карточках Михайлова в других турнирах. Произошла рассинхронизация, а в результате пострадала команда, для которой в борьбе за выживание важно каждое очко.
Как изменилась турнирная таблица РПЛ?
Техническое поражение «Пари НН» со счётом 0:3 опустило клуб на чистое 13-е место. Ранее команда Артёма Горлова делила 12-ю строчку с «Крыльями Советов» (20 очков), но теперь у нижегородцев 19 баллов. «Пари НН» на два очка опережает воронежский «Факел» (17), располагающийся на 14-й строчке. В зоне прямого вылета находятся «Химки» (13) и «Торпедо» (10). Да, автозаводцы получили в копилку +2 очка, заработав вторую победу в сезоне, но команде всё равно предстоит совершить подвиг, чтобы спастись от понижения в классе.
Турнирная таблица РПЛ после 20 туров
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