Шпилевский: Кокорин сможет вернуться в Италию, если будет продолжать в том же духе

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский заявил, что если нападающий команды Александр Кокорин будет продолжать поддерживать высокий уровень выступлений, то сможет вернуться в чемпионат Италии.
«Я впечатлён и очень доволен его игрой. Перед тем как он перешёл к нам, мы анализировали матчи, общались с разными людьми. Мнения были разные, но все сходились на том, что он талантливый футболист. И это видно.
Он со мной показывает себя только с лучшей стороны. Пример для коллектива. По сравнению с тем, каким он приехал, он очень вырос. Если будет продолжать в том же духе, то сможет вернуться в Италию», – приводит слова Шпилевского Metaratings.
31-летний Кокорин играет за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины». Нападающий сыграл 23 матча в текущем сезоне, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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