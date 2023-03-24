Эззатоллахи: Карпин — один из лучших тренеров в России. Настоящий профессионал!

Полузащитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи, поигравший в России за «Ростов» Валерия Карпина, лестно отозвался о своём бывшем главном тренере, заявив, что он является одним из лучших специалистов в России и настоящим профессионалом.

«Я иногда смотрю матчи РПЛ, поддерживаю «Ростов», но чаще всего смотрю игры «Спартака» и «Зенита».

Что могу сказать про Карпина? Это один из лучших тренеров в России. Когда я был у него в команде, увидел его профессиональный подход к каждому игроку, он очень внимательный специалист. Настоящий профессионал!» — приводит слова Эззатоллахи «РБ Спорт».

Эззатоллахи покинул «Ростов» в 2020 году. Иранский полузащитник сыграл за ростовчан 18 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.