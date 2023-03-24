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Валерий Масалитин: Карпин — максималист. Слова о результате — реакция на игру команды

Валерий Масалитин: Карпин — максималист. Слова о результате — реакция на игру команды
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Бывший футболист Валерий Масалитин прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина после товарищеского матча с Ираном (1:1).

«Когда тренер готовит команду к чемпионату Европы, у игроков совсем другое настроение, другая мотивация. Но тут выходят молодые ребята, которые только начинают свой путь наверх. Они что, не хотят себя проявить? Ладно бы опытная команда приехала, которая может в любой момент собраться и провести достойный матч. Карпин понимает, что эта игра ничего не решает, ни на что не влияет. Но всё равно в товарищеской игре нужно, чтобы определялся стиль, команда двигалась, была сыгранность. Если ребята приезжают и не хотят играть, то зачем вообще их вызывать? Зачем все эти игры?

Слова Карпина о результате — реакция на игру команды, особенно во втором тайме. Может, ещё не остыл от эмоций. Карпин — эмоциональный человек. Он максималист, хочет выигрывать. Сейчас он недоволен результатом, отсюда и такие высказывания — скрыть что-то», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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