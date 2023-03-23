«Мы ни к чему не готовимся». Слова Валерия Карпина о первом матче сборной России в году

В первом матче в 2023 году сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1). Команда Валерия Карпина оставила противоречивое мнение о своей игре в товарищеском матче, единственный раз поразив ворота соперника ударом с пенальти. На 28-й минуте Алексей Миранчук открыл счёт в матче, но в начале второго тайма Мехди Тареми сделал 1:1, реализовав свой 11-метровый удар. После финального свистка главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов и прокомментировал невзрачную игру своей команды во втором тайме.

О матче с Ираном и антураже на трибунах

Многие, кто смотрел матч с Ираном, заметили, что местные болельщики активно использовали вувузелы, ставшие популярными на чемпионате мира в ЮАР. Это придало игре особенную атмосферу. Вот что на этот счёт сказал главный тренер сборной России.

«Я бы не оценивал результат. Счёт на табло. Мы пока ни к чему не готовимся. Мне хотелось посмотреть, как будем играть против такой команды. Речь больше про игру, а не результат. Могли выиграть, а в конце могли и проиграть. До нашего гола почти всё понравилось. А после гола – ничего не понравилось. Что касается атмосферы, то приём замечательный – и на стадионе тоже. Возможно, не полный стадион, но те, кто пришёл, создавал атмосферу. Мы в России отвыкаем от этого», – сказал Валерий Карпин.

Валерий Карпин в матче с Ираном Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О нашей команде

«У нас молодая команда. Мы нигде не участвуем, много пробуем, вызываем молодых ребят, чтобы посмотреть на них. Если бы были официальные соревнования, то команда была бы другая. 10 дней назад у Ирана ещё тренера не было, по-моему. Поэтому у нас были сложности с пониманием, как соперник будет играть – 4-2-3-1 или по другой схеме».

О предстоящем домашнем матче с Ираком

В воскресенье, 26 марта, сборная России впервые за полтора года сыграет дома. Соперником нашей национальной команды станет Ирак. Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что изменится по сравнению с сегодняшним матчем:

– С Ираком на 90% будет другой состав, чтобы все сыграли. Будем думать, вызывать ли кого-то дополнительно. Сначала нужно оценить, в каком состоянии те, кто играл сегодня. Всё меняется, даже сегодня состав мог быть другим, если бы кое-кто не приболел. Состав, который был в голове вчера, не осуществился. По дополнительному вызову игроков – информация будет завтра.