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Сборная Украины обыграла вторую команду «Брентфорда» в товарищеском матче

Сборная Украины обыграла вторую команду «Брентфорда» в товарищеском матче
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Сборная Украины провела товарищеский матч со второй командой английского «Брентфорда». Встреча завершилась победой украинцев со счётом 2:0. В составе жёлто-синих голами отметились Александр Сваток и Георгий Судаков.

Стоит отметить, что за резерв «Брентфорда» сыграли два футболиста первой команды – Понтус Янссон и Джош да Силва. Игра проходила на стадионе футбольного клуба «Уимблдон». Матч был организован в закрытом формате — без трансляций и представителей СМИ. На стадион были допущены только официальные делегации клубов и семьи украинских футболистов.

Отметим, что изначально представители украинской сборной анонсировали матч с основной командой «Брентфорда», но в итоге сыграли с дублем британского клуба.

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