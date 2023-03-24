«Зенит» показал, что осталось за кадром матча с «Фенербахче»

Вчера, 23 марта, «Зенит» провёл благотворительный матч с турецким «Фенербахче» (2:2) на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга на своём YouTube-канале опубликовала закадровый видеоролик с этой встречи.

В видео используются фрагменты, права на которые принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Все вырученные средства с проданных на эту встречу билетов пойдут на поддержку пострадавших от землетрясения в Турции, произошедшего в начале февраля 2023 года.

«Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 20 матчах 48 очков. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Уралом». Встреча состоится 1 апреля в Санкт-Петербурге.