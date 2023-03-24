Франция и Нидерланды огласили стартовые составы на матч отбора Евро-2024

Сегодня, 24 марта, состоится матч 1-го тура в рамках отбора на чемпионат Европы между Францией и Нидерландами. Команды будут играть на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде, Ибраима Конате, Деотшанкюль Юпамекано, Тео Эрнандес, Орельен Тчуамени, Адриен Рабьо, Кингсли Коман, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Рандаль Коло Муани.

Нидерланды: Яспер Силлессен, Вирджил ван Дейк, Натан Аке, Юрриен Тимбер, Лютсхарел Гертрейда, Мартен де Рон, Стивен Бергёйс, Жоржиньо Вейналдум, Мемфис Депай, Кеннет Тейлор, Ксави Симонс.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.