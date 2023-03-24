«Бавария» должна Нагельсману € 3 млн. Ещё € 12 млн — в случае расторжения контракта — Bild

Немецкий специалист Юлиан Нагельсман, который сегодня, 24 марта, был освобождён с поста главного тренера «Баварии», продолжает находиться под контрактом с мюнхенской командой. Об этом сообщает Bild. По данным источника, Нагельсман до лета получит от «Баварии» € 3 млн.

Ещё € 12 млн Юлиану полагается за разрыв контракта — 50% от оставшейся суммы зарплаты по соглашению. Если «Бавария» пойдёт на этот шаг, то не сможет рассчитывать на компенсацию от клуба, который возглавит Нагельсман.

Ранее председатель правления команды Оливер Кан объяснил причину увольнения Нагельсмана по ходу сезона. Ей стало падение уровня игры мюнхенцев после ЧМ-2022, в результате которого они потеряли первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

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