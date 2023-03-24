В «Баварии» объяснили причины расставания с Нагельсманом

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал увольнение главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсмана. Его сменил соотечественник Томас Тухель.
«Когда мы пригласили Юлиана Нагельсмана в «Баварию» летом 2021 года, мы были убеждены, что будем работать с ним на долгосрочной основе — и это было нашей целью до самого конца. Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол, но теперь мы пришли к выводу, что качество нашей команды — несмотря на прошлогодний титул в Бундеслиге — выходит на первый план всё реже и реже.
После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно. Большие колебания поставили под сомнение наши цели на этот сезон, но также и наши цели на будущее. Вот почему мы уволили его сейчас. Лично и от имени клуба я хотел бы поблагодарить Юлиана и его тренерскую команду и пожелать всем удачи в будущем», — цитирует Кана пресс-служба клуба.
- 24 марта 2023
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