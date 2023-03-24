Экс-игрок «Краснодара» Шипицин: на фоне Ирана сборная России слабенько выглядела

Бывший игрок «Краснодара» Евгений Шипицин высказался о товарищеском матче сборной России с Ираном. Встреча состоялась вчера, 23 марта, в Тегеране (Иран) и завершилась вничью — 1:1.

«На фоне Ирана что-то мы вообще слабенько выглядели. Понятно, есть в команде новые игроки, постоянно ищутся новые взаимодействия, и это тоже надо делать. Всё равно сборная должна быть и существовать. Если ограничения снимут, надо, чтобы к тому времени у нас уже была готовая сборная.

А если бы у Ирана на данный момент игроки были чуть мастеровитее, то, я думаю, они бы минимум два-три мяча нам забили. Ожидал от сборной России матча поинтереснее», — цитирует Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

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