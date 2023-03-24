Силкин: матч с Ираном — позорище. Счёт и игра

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о товарищеском матче сборной России с Ираном. Встреча состоялась вчера, 23 марта, в Тегеране (Иран) и завершилась вничью — 1:1.
«Это просто позорище, и счёт, и игра. Мне кажется, столько руководство наделало ошибок, что интерес к сборной пропал у футболистов в первую очередь. Они выходят на поле и хотят пешком обыграть соперника. Так ничего не получится. Раньше футболисты мечтали попасть в сборную, а сейчас столько народу просматривается. После вчерашнего матча у меня крайне негативное впечатление. Мне ничего не понравилось.
Просто ребята должны выходить на поле и показывать всё, что они умеют, а не отбывать номер. Я с этим не могу мириться. Если ты умеешь – покажи. Может, для нас хороший раздражитель – сборная Бразилии, когда ребята боятся, что их будут возить и сделают из них Петрушек. Только тогда они будут играть», — цитирует Силкина «Евро-Футбол.Ру».
- 24 марта 2023
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