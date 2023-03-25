Тарханов: в отборе на Евро-2024 буду следить за сборными Казахстана, Армении и Грузии

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал, за какими сборными будет следить в отборе на Евро-2024.
«Буду следить за квалификацией в целом, чтобы понимать, что из себя представляют европейские сборные. Но особое внимание уделю командам бывших республик Советского Союза. Сборным Казахстана, Армении, Грузии.
Выйти в финальную часть чемпионата Европы им будет тяжело. Например, Казахстан вчера проиграл на своём поле Словении. А ещё в одной группе с казахами выступает сильная команда Дании», – цитирует Тарханова Vprognoze.ru.
Сборная Италии начнёт розыгрыш турнира на правах чемпиона Европы. Напомним, в 2021 году подопечные Роберто Манчини завоевали заветный титул, обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 в серии пенальти).
- 25 марта 2023
-
02:07
-
01:58
-
01:49
-
01:47
-
01:24
-
00:55
-
00:49
-
00:48
-
00:45
-
00:39
-
00:38
-
00:38
-
00:23
-
00:13
- 24 марта 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:40
-
23:29
-
23:24
-
23:14
-
23:07
-
22:54
-
22:48
-
22:47
-
22:41
-
22:39
-
22:38
-
22:37
-
22:21
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:42
-
21:40
-
21:30