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Тарханов: в отборе на Евро-2024 буду следить за сборными Казахстана, Армении и Грузии

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал, за какими сборными будет следить в отборе на Евро-2024.

«Буду следить за квалификацией в целом, чтобы понимать, что из себя представляют европейские сборные. Но особое внимание уделю командам бывших республик Советского Союза. Сборным Казахстана, Армении, Грузии.

Выйти в финальную часть чемпионата Европы им будет тяжело. Например, Казахстан вчера проиграл на своём поле Словении. А ещё в одной группе с казахами выступает сильная команда Дании», – цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Сборная Италии начнёт розыгрыш турнира на правах чемпиона Европы. Напомним, в 2021 году подопечные Роберто Манчини завоевали заветный титул, обыграв в финале Англию (1:1, 3:2 в серии пенальти).