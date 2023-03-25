Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории отборов к Евро

Нападающий сборной Швеции и итальянского «Милана» Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории отборов к чемпионату Европы.
В 41 год и 172 дней форвард сборной Швеции появился на поле на 73-й минуте матча квалификации Евро-2024 с Бельгией (0:3).
До Златана самым возрастным футболистом в истории отборочных турниров к Евро был вратарь сборной Италии Дино Дзофф, в 1983 году сыгравший в 41 год и 3 месяца в матче со Швецией.
Стоит отметить, что у Златана 122 матча за сборную Швеции и 62 гола.
В одной группе с Швецией и Бельгией также сыграют Австрия, Эстония и Азербайджан. Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии. В нём примут участие 24 команды. Финал турнира состоится на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале турнира обыграла команду Англии.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»:
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