Генсек РФС рассказал об участии МОК в работе по возвращению России в мировой футбол

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об участии Международного олимпийского комитета (МОК) в работе по возвращению России в мировой футбол.

«Группа создана и функционирует. МОК работает параллельно, консультирует ФИФА и УЕФА, работает с Олимпийским комитетом России. Поскольку мы напрямую не являемся членами МОК, они коммуницируют с коллегами, а ФИФА и УЕФА коммуницируют с нами.

Вообще весь спорт за то, что он должен объединять. Это позиция недальновидных людей, что Россию надо отстранить. Без России мировой спорт не представляет того значения, которое представляет с Россией. Нельзя такую страну, как Россия, взять и проигнорировать, в том числе в спортивном плане", — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В конце декабря РФС объявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься вопросом возможного перехода организации в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).