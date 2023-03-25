Антонио Кассано: «Рома» – позор итальянского футбола. Моуринью ничего не показал
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением об успехах «Ромы» в чемпионате Италии после поражения в дерби с «Лацио».
«Стычки, жестикуляции, словесные выпады… О чём мы говорим? В каждом матче мне приходится наблюдать, как на поле выбегает вся их скамейка запасных. Это позор итальянского футбола.
Клуб мог финишировать вторым, но Моуринью ничего не показал с тех пор, как пришёл, он шел от плохого к худшему. «Лацио» пытался сделать всё возможное, чтобы реализовать свой игровой план, тогда как «Рома» и Дибала выглядели жалко», — приводит слова Кассано Roma Press.
Напомним, после 27 туров итальянского чемпионата «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков.
Моуринью отпраздновал поражение. ХиТ#132
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