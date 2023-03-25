Озил: я застал лучшую эпоху «Эль-класико». Победа над «Барселоной» была похожа на оргазм

Бывший игрок сборной Германии и мадридского «Реала» Месут Озил, недавно объявивший о завершении профессиональной карьеры, прокомментировал период своего выступления в Испании.

«Думаю, я застал лучшую эпоху Эль-класико, «Реал» – «Барса» в своей красе, полуфинал Лиги чемпионов. Это были матчи, в которых было всё. Моуринью против Гвардиолы, Роналду против Месси.

Сейчас «Эль-класико» потеряло свою интенсивность и азарт, тогда победа над «Барселоной» была похожа на оргазм. Поражение 0:5 в 2010-м – один из моих самых страшных кошмаров на поле.

Я сыграл много матчей, участвовал во многих дерби, но я думаю, что никогда не будет ничего подобного тем Эль-класико», — приводит слова Озила Marca.

21-летний Месут Озил перешёл в «Реал» из бременского «Вердера» летом 2010 года за сумму около € 15 млн. Немецкий полузащитник выиграл в Испании три трофея: чемпионское золото (2012), кубок (2011) и суперкубок (2012).

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