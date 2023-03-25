«Когда самолёт взлетел, я был в слезах». Озил рассказал подробности ухода из «Реала»

Бывший полузащитник «Реала» Месут Озил, недавно завершивший карьеру, рассказал, почему в своё время покинул мадридскую команду.
«Мне было очень грустно покидать Мадрид, помню эти эмоции в аэропорту… Я провёл три замечательных года в «Реале», был очень счастлив. Но потом случилось всё это. Я вдруг начал получать меньше минут на старте сезона, а потом возник конфликт между Флорентино Пересом, моим отцом и агентом. Пришлось искать новый клуб. Мне было тяжело. Когда самолёт взлетел, я был в слезах. Это был момент, когда я понял, что все кончилось.
Изменил бы я своё решение, если вернуться в прошлое? В то время оно казалось хорошим. Я переживал, что после конфликта с Пересом не буду играть. Трудно сказать. Но, конечно, хотел бы, чтобы смог справиться с этой ситуацией по-другому», — приводит слова Озила Marca.
Шекспир на дерби, Обамеянг на «класико». ХиТ#139
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