Нидерланды потерпели лишь два поражения со счётом 0:4 за 60 лет. Оба — от Франции
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Сборная Нидерландов разгромно проиграла национальной команде Франции в первом матче квалификации чемпионата Европы 2024 года в Германии 0:4. Поражение с таким счётом стало для нидерландцев лишь вторым за последние 60 лет. Примечательно, что в прошлый раз сборная Нидерландов проиграла 0:4 также команде Франции в 2017 году. Оба матча проходили на стадионе «Стад де Франс». Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в «твиттере».
Забитыми мячами в составе сборной Франции в матче с Нидерландами отметились Килиан Мбаппе, оформивший дубль, Антуан Гризманн и Деотшанкюль Юпамекано.
Кроме Франции и Нидерландов в группе B квалификации чемпионата Европы играют сборные Греции, Ирландии и Гибралтара.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
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