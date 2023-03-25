«Меня спросили, я согласился». Тер Штеген — о статусе основного вратаря сборной Германии

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген высказался о получении статуса основного голкипера немецкой национальной команды, заявив, что это всегда было его целью.
«Меня спросили, я согласился, и теперь я первый номер. Мне больше нечего сказать. В конце концов, всегда важнее игра. Я всегда чётко формулировал цель стать первым номером и сделаю всё, что в моих силах, для её достижения», — приводит слова тер Штегена пресс-служба сборной Германии.
Напомним, на всех последних крупных турнирах, в которых принимала участие сборная Германии, основным голкипером был вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер, однако сейчас людер мюнхенцев получил тяжёлую травму, из-за которой пропустит конец текущего сезона.
Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ
- 25 марта 2023
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