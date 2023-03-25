Президент Ла Лиги — о деле Негрейры: это очень серьёзно с точки зрения репутации турнира

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал скандал с участием «Барселоны» и бывшим руководителем судейского департамента Хосе Марией Энрикесом Негрейрой серьёзным ударом по репутации турнира.

«Сплю ли я спокойно после скандала с Негрейрой? Нет. Было бы странно, если бы это не обсуждали. Это заставляет меня терять сон, потому что это самая серьёзная вещь с точки зрения репутации соревнования, которая случалась с нами в истории футбола. Меня беспокоит то, как мы вынуждены справляться с ситуацией на репутационном, политическом уровне.

Руководство «Барселоны» выражает спокойствие? Ну, если они так спокойны, пусть они убедят в этом и всех нас, и мы тоже успокоимся. Нам нужны объяснения, они не должны оставить их только для себя. Я думаю, они тоже должны волноваться. Вспомните, как всё начиналось, когда только появилась эта новость. Они ответили, что все так делают. Насколько мне известно, это не так. Не все платят руководству судейского департамента.

Мы увидим развитие ситуации. На днях в Барселоне я уже говорил об этом. Мы должны различать два вопроса: одно дело — подкупить судей, я думаю, это невозможно, но другое дело — платить за влияние на решения о назначении судей. Плата за влияние очень серьёзна в спортивной сфере. Я говорю ясно: если вы платите за влияние, то вы не можете сохранять нейтралитет», — приводит слова Тебаса Marca.

10 марта прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн бывшему руководителю судейского департамента Негрейре.

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