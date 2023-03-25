В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к мексиканскому вингеру Фульхенсио

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию об интересе красно-белых к мексиканскому вингеру клуба «Тигрес» Раймундо Фульхенсио.

«В мексиканской прессе писали, что «Спартак» проявляет интерес к Фульхенсио? Такого футболиста нет в списке нашего интереса. Мы им не интересуемся», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Раймундо Фульхенсио провёл 62 матча за «Тигрес». На его счету два гола и шесть результативных передач. Футболисту 23 года.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 40 очков за 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 48 очков.