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В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к мексиканскому вингеру Фульхенсио

В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к мексиканскому вингеру Фульхенсио
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию об интересе красно-белых к мексиканскому вингеру клуба «Тигрес» Раймундо Фульхенсио.

«В мексиканской прессе писали, что «Спартак» проявляет интерес к Фульхенсио? Такого футболиста нет в списке нашего интереса. Мы им не интересуемся», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Раймундо Фульхенсио провёл 62 матча за «Тигрес». На его счету два гола и шесть результативных передач. Футболисту 23 года.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 40 очков за 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака заработали 48 очков.

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