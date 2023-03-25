Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Перед матчем с Ираком гимн России исполнит народный артист страны Василий Герелло

Перед матчем с Ираком гимн России исполнит народный артист страны Василий Герелло
Комментарии

Народный артист, солист Мариинского театра Василий Герелло исполнит гимн России перед началом товарищеского матча национальной команды со сборной Ирака. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Товарищеский матч Россия — Ирак состоится в воскресенье, 26 марта. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 18:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ахрором Рискуллаевым (Узбекистан).

Ранее, 23 марта, сборная России сыграла вничью с национальной командой Ирана. Встреча прошла в Тегеране (Иран) и завершилась со счётом 1:1. Единственный мяч в составе россиян забил полузащитник Антон Миранчук с пенальти.

Материалы по теме
У соперника сборной России особенный тренер. Он помог «Барселоне» выиграть девять трофеев
У соперника сборной России особенный тренер. Он помог «Барселоне» выиграть девять трофеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023