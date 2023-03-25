Перед матчем с Ираком гимн России исполнит народный артист страны Василий Герелло

Народный артист, солист Мариинского театра Василий Герелло исполнит гимн России перед началом товарищеского матча национальной команды со сборной Ирака. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Товарищеский матч Россия — Ирак состоится в воскресенье, 26 марта. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 18:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ахрором Рискуллаевым (Узбекистан).

Ранее, 23 марта, сборная России сыграла вничью с национальной командой Ирана. Встреча прошла в Тегеране (Иран) и завершилась со счётом 1:1. Единственный мяч в составе россиян забил полузащитник Антон Миранчук с пенальти.