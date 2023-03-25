Глава Ла Лиги Тебас: возможно ли отстранение «Барселоны» от ЛЧ? Я не знаю
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном наказании для «Барселоны» в рамках судейского скандала.
«Необходимо будет опираться на правила, которые очень чётко изложены в регламенте. Возможно ли отстранение «Барселоны» от Лиги чемпионов? Я не знаю.
Это будет долгий процесс. Он может растянуться на годы. Уголовный кодекс предусматривает разные виды наказания от штрафов или временного приостановления деятельности до ликвидации юридического лица», — приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, 10 марта прокуратура Испании выдвинула в адрес «Барселоны» обвинение в связи с выплатой клубом € 7,3 млн бывшему руководителю судейского департамента Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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