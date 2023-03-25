Масоэро: Кержаков мог бы работать тренером в Ла Лиге
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Аргентинский защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро высказался о перспективах бывшего главного тренера нижегородской команды Александра Кержакова, возглавляющего ныне кипрский клуб «Кармиотисса».
«Мог ли Кержаков после Кипра тренировать в Ла Лиге? Конечно. Всем нужно иметь такие амбиции, стремиться на высокий уровень», — приводит слова Масоэро Sport24.
Напомним, 40-летний Кержаков возглавил «Кармиотиссу» в феврале 2023 года. Клуб занимает четвёртое место в группе В чемпионата Кипра (второй этап), набрав 30 очков после 28 туров. Под руководством российского специалиста «Кармиотисса» провела шесть матчей в чемпионате, одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения.
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