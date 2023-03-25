Тебас — о Винисиусе: его поведение провоцирует, но расистским выкрикам нет оправдания

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Он яркий, как и многие игроки, но выделяется больше. Я помню случай, который произошёл в Валенсии с Неймаром, когда они начали танцевать в углу и прилетело несколько бутылок с водой. Бразильцы большие специалисты в праздновании событий. Но я думаю то, что происходит с Винисиусом, не является оправданным, он молод, люди не должны так реагировать. Трудно не ввязываться, иногда болельщиков действительно провоцируют, но поймите меня правильно, празднования могут быть разными, но все расистские выкрики не имеют оправдания.

Я думаю, что в испанском футболе мы действуем образцово с нарушителями: на Майорке мы поймали его, в Вальядолиде такого болельщика тоже отстранили. Я думаю, мы действуем хорошо. Давайте не будем искать оправдания в поступках Винисиуса, ведь то, что с ним происходит, неприемлемо», — приводит слова Тебаса Marca.

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