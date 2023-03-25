«Пари Нижний Новгород» — «Химик»: составы команд на контрольный матч

В контрольном матче встретятся «Пари Нижний Новгород» и дзержинский «Химик». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало игры — в 14:00 мск. Встреча пройдёт в формате: 2 тайма по 60 минут.
Стартовые составы команд:
«Пари Нижний Новгород»: Гойло, Каккоев, Гоцук, Александров, Стоцкий, Шарипов, Калинский, Михайлов, Корнюшин, Кротов, Сулейманов.
«Химик»: Сальников, Чубукин, Доронин, Широков, Ермаков, Сергиенко, Сутугин, Храмов, Ермаков, Котельников, Беляков.
«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 20 очков после 20 матчей. Лидирует «Зенит» (48).
«Химик» начнёт второй этап сезона-2022/2023 Второй лиги на седьмом месте в турнирной таблице группы «2Б».
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