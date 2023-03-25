Алексис Санчес: я мог перейти в «Манчестер Сити», но потом мне позвонил Моуринью

Чилийский нападающий «Марселя» Алексис Санчес рассказал, что мог перейти в «Манчестер Сити» до перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Я собирался перейти в «Манчестер Сити». Я разговаривал с Гвардиолой каждый день, и он поздравлял меня с днём ​​рождения. Он был мне как отец в «Барселоне», и он мог снова им стать в «Сити.

Мы разговаривали каждый день, он присылал мне сообщения. И всё было готово к переходу, «Арсенал» нашёл игрока мне на замену. Но потом Арсен Венгер сказал мне, что я остаюсь, потому что тот футболист отказался переходить.

Потом мне позвонил Жозе Моуринью и сказал: «Алексис, вот номер семь для тебя». Дело не в деньгах, это знают все. Условия «Юнайтед» и «Сити» были одинаковыми. Он сказал мне: «Вот «семёрка», мы играем в Лиге чемпионов и собираемся дать тебе важную роль». Я захотел перейти, но помнил о договорённости с Гвардиолой.

Тогда я сказал себе, что стану первым чилийцем, сыгравшим за «Манчестер Юнайтед». Под седьмым номером играли Кантона, Бекхэм, Роналду, а теперь он будет у чилийца, это стало мечтой.

Я не жалею, что перешёл в «Юнайтед», всё случается по какой-то причине. Да, я хотел бы перейти в «Сити». Мы бы уже выиграли Лигу чемпионов. Я бы мог что-то сделать в финале», — приводит слова Санчеса 90min.

Санчес перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2018 году, но провёл в клубе всего полтора сезона.