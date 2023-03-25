Тухель — о Нагельсмане: я могу ему посочувствовать, но это не входит в мои обязанности

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о взаимоотношениях с предыдущим наставником мюнхенцев Юлианом Нагельсманом, заявив, что мог бы посочувствовать уволенному коллеге, однако это не входит в его обязанности.
«Я, конечно, могу ему посочувствовать, но это не входит в мои обязанности. Свяжусь ли я с ним? Конечно, но не сразу. Я не хочу показаться неуважительным. Сейчас мне не поможет вариант, при котором я буду делать всё так же, как он. В какой-то момент наши пути пересекутся, и мы поговорим», — приводит слова Тухеля «твиттер» Bayern&Germany.
Об увольнении Нагельсмана, под руководством которого «Бавария» не потерпела ни одного поражения в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, было объявлено вчера, 24 марта.
Думаете, «Бавария» массово переманивает игроков «Боруссии»?
- 25 марта 2023
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:42
-
15:40
-
15:35
-
15:32
-
15:20
-
15:15
-
15:08
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:50
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:29
-
14:23
-
14:08
-
14:02
-
14:00
-
13:39
-
13:39
-
13:34
-
13:34
-
13:25
-
13:20
-
13:19
-
13:13
-
13:13
-
13:03
-
13:00