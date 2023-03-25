Тухель — о Нагельсмане: я могу ему посочувствовать, но это не входит в мои обязанности

Новый главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о взаимоотношениях с предыдущим наставником мюнхенцев Юлианом Нагельсманом, заявив, что мог бы посочувствовать уволенному коллеге, однако это не входит в его обязанности.

«Я, конечно, могу ему посочувствовать, но это не входит в мои обязанности. Свяжусь ли я с ним? Конечно, но не сразу. Я не хочу показаться неуважительным. Сейчас мне не поможет вариант, при котором я буду делать всё так же, как он. В какой-то момент наши пути пересекутся, и мы поговорим», — приводит слова Тухеля «твиттер» Bayern&Germany.

Об увольнении Нагельсмана, под руководством которого «Бавария» не потерпела ни одного поражения в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, было объявлено вчера, 24 марта.

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