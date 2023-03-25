Председатель СД «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о встрече с Ильёй Геркусом
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о встрече с бывшим президентом московского клуба Ильёй Геркусом.
«Я давно знаком с Ильёй Леонидовичем, так что чего-то необычного в факте нашей встречи нет. Мы обсудили общие вопросы текущей ситуации в российском футболе, ничего конкретного», — приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».
Илья Геркус занимал должность президента «Локомотива» в период с 2016 по 2018 год. В сезоне-2017/2018 «Локомотив» стал чемпионом России. Последним местом работы Геркуса было московское «Торпедо». Он покинул должность президента клуба 1 марта 2023 года.
«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка после 20 матчей.
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